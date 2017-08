Onverbeterlijke dealer weer voor de rechter

Deurne / Wilrijk -

De 28-jarige Wilrijkenaar Brahim O. werd op 20 mei op heterdaad betrapt met een partij drugs. Dat gebeurde toen de man uit zijn auto stapte in de Tweemontstraat. De politie observeerde de locatie en zag dat O. schichtig om zich heen keek. In zijn hand had hij een wit zakje. Toen de verdachte opmerkte dat de politie hem in de gaten hield zette hij het op een lopen. Onderweg gooide hij drie gsm’s weg. O. bleek in het bezit van meer dan vijf gram cocaïne. Hij verklaarde dat hij nog maar twee dagen dealde. Hoewel het verleden van O. niet in zijn voordeel pleit, hij werd sinds 2013 tot in totaal 84 maanden cel veroordeeld voor drugsdealen, probeerde O.’s advocaat Sam Vlaminck de rechter ervan te overtuigen een voorwaardelijke straf op te leggen. “Mijn cliënt moet zijn drugsproblematiek aanpakken en moet zijn financiële problemen kunnen bespreken”, pleitte meester Vlaminck. Het parket vorderde twee jaar gevangenis. Vonnis op 10 augustus.