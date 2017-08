T-shirts uit de automaat? Deze populaire keten probeert het

De Japanse modeketen gaat binnenkort automaten met T-shirts installeren op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten. In totaal komen er een tiental machines in winkelcentra en luchthavens. De eerste, op de Oakland luchthaven in Californië, is sinds woensdag een feit. Dat schrijft de Wall Street Journal.

In de bewuste automaten kunnen mensen lichte jasjes kopen (70 dollar, omgerekend 59,18 euro) en warmteregulerende T-shirts (14,90 dollar, omgerekend 12,60 euro). Gewoon kiezen welke kleur en maat je wil, betalen en je kunt het kledingstuk naar keuze uit de bak graaien. Passen de kleren niet, dan kun je ze per post terugsturen of omruilen in de fysieke winkels.

Het concept achter deze uitvinding is simpel. Volgens Hiroshi Taki, topman bij Uniqlo USA, wil de keten het leven van reizende mensen zo comfortabeler maken. Een andere reden: de Japanse modeketen, die momenteel 45 winkels heeft in de Verenigde Staten, wil meer naambekendheid verwerven in het land. Het is nog niet duidelijk of de automaten ook in andere landen zullen geïntroduceerd worden.