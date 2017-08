Mannen stappen gesloten koffiebar binnen en stelen twee iPhones

Antwerpen - De politie heeft woensdagnamiddag twee Roemenen opgepakt die even ervoor samen met een kompaan een diefstal hadden begaan in een koffiebar aan de Oudaan in Antwerpen. De kompaan en de buit werden niet meer teruggevonden.

Omstreeks 16.15 stapten drie mannen de koffiebar binnen, ook al was de zaak gesloten. De uitbaatster probeerde het trio duidelijk te maken dat er niets meer werd geserveerd, maar de mannen bleken dat niet te begrijpen. Ze gedroegen zich vreemd, wandelden de zaak rond, begonnen met enkele zaken die op de toog stonden te schudden, tot ze plots de zaak verlieten.

De uitbaatster dacht dat ze eindelijk begrepen hadden dat de koffiebar dicht was. Even later stelde ze vast dat er twee iPhones gestolen waren. Toen ze buiten stapte, konden getuigen haar vertellen dat de drie in de richting van de Kammenstraat waren weg gewandeld. Vier politiepatrouilles kamden de buurt uit en konden aan de Palingbrug twee mannen aantreffen die aan de beschrijving voldeden. Ze werden door het slachtoffer herkend en meegenomen voor verder onderzoek. De derde man en de buit werden niet meer teruggevonden.

De twee, Roemenen zonder verblijfplaats in België (28 en 25), zijn bij de politie gekend voor eerdere diefstallen. Ze werden donderdagochtend voorgeleid. Ze komen eventueel ook in aanmerking voor een gsm-diefstal op een terras aan de Wapper op maandagnamiddag.