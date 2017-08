De tijd van donkere, sobere kleuren is voorbij. Ook ondanks dat de herst én winter eraan zitten te komen blijft kleur een belangrijk rol spelen. We zijn toch natuurlijk allemaal blij tijdens de zomermaanden als we winkels en online shops zien boordevol kleur. Je weet het: kleur is wat we willen! In de winter geen knalgeel of felroze natuurlijk. Er zijn ook kleuren die zich wat meer op de achtergrond houden. En uitermate geschikt blijken om te combineren met al die heftigheid. Neem pale pink (mooi!), hazelnoot-bruin (knap!) of legergroen (yes!). Maar daarnaast draait het komend seizoen vooral rond de kleur rood. The lady in red is helemaal back én mag zelfs over the top gaan. Wij hebben onze 10 favoriete items van het nieuwe modeseizoen voor je op een rijtje gezet. Zodat je straks precies weet waar je je de volgende shopping spree op moet richten. Happy shopping!

Hoe combineer je?

Tijdens de winter mag je ton sur ton gaan: rood op rood. Het werkt! Een oversized rode blazer gecombineerd met een fijne, geklede rode broek én een mooie zwarte pump eronder zal uiteraard deze winter scoren.

Zwart en rood: een voor de hand liggende combinatie, maar wel erg hard. Als je het op de grafische tour gooit kan het wel voor een erg sterke look zorgen, een beetje à la Twiggy in de Sixties.

Met lichtgrijs speel je het meest op safe, maar geloof ons: je gooit sowieso hoge ogen. Durfals proberen het met de zogenaamd met rood vloekende kleuren, maar dan in pastelvorm (zoals (zalm)roze, lichtblauw, mintgroen of lila).

Onze favoriet? Rood en nudes/tankleuren gaan héél mooi samen, omdat rood z’n kracht dan niet hoeft te delen en zo echt alle shine pakt. Wij kiezen dan resoluut voor een ietwatmeer koraalrood. Vandaag is rood.. de kleur van jouw outfit! Toch?

Do those pants on

Broeken in rood zijn alvast een mooie start. Een broek is een leuke basic waarbij je dus kan kiezen om je outfit volledig in de rode kleur onder te dompelen.

Mag het wat meer zijn?

Dan kiezen we vooral voor leuke cardigans én jasjes. Je hoeft niet te kiezen voor een rode look, enkel in onze winterse maanden hebben we pulletjes, cardigans en vooral jassen elke dag nodig. Rood is een bijzonder opvallende kleur, maar heeft ook de nodige warmte zeker wanneer je eerder naar de bordeaux kleur wil neigen. Heb je liever koele tinten? Dan raden we je aan te gaan voor een felle rode tint.

Little red dress

Natuurlijk zijn we ook fan van de kleedjes. Zowel in de winter als in de zomer zijn ze onmisbaar? Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in een rode jurk een betere indruk maken. Perfect dus voor een eerste date. Als klap op de vuurpijl is het bewezen dat mannen meer geld uitgeven op een avondje uit als hun date een rood jurkje aan heeft. Dit zou komen omdat ze vrouwen in het rood aantrekkelijker vinden.