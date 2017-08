Blessure houdt Jürgen Roelandts allicht rest van het seizoen aan de kant

Lotto-Soudal liet donderdag weten dat zijn renner Jürgen Roelandts geopereerd werd aan de heup. De 32-jarige Belg staat zo voor een lange revalidatie en komt waarschijnlijk dit seizoen dus niet meer in actie. Het is mogelijk dat Roelandts zo zijn laatste koers gereden heeft voor Lotto-Soudal, hij trekt waarschijnlijk naar BMC.

“Jürgen Roelandts is afgelopen dinsdag, in het AZ Herentals, geopereerd aan de heup. De voormalige Belgische kampioen had te kampen met een impingement, een inklemming van de heup”, zo laat Lotto-Soudal weten in een persbericht. Roelandts sukkelde al langer met dat probleem, nu werd via een heelkundige ingreep het overtollig kraakbeen verwijderd. Hij staat nu voor een lange revalidatie en komt dit seizoen dus waarschijnlijk niet meer in actie voor Lotto-Soudal. De 32-jarige Roelandts trekt in 2018 hoogstwaarschijnlijk naar BMC.

Lotto-Soudal liet ook weten dat Frederik Frison geveld is door klierkoorts, terwijl Adam Hansen rust neemt na een zitvlakblessure die hij opliep in de Tour de France.