De mooiste sportoutfits om je vakantiekilo's kwijt te raken

All-in vakanties, festivals, barbecues… de zomer is een feest, maar niet voor je lichaam. De kilo’s vliegen eraan en daar kan je iets aan doen. Shop een leuke sportoutfit waarin je jezelf niet naar de sportschool moet sleuren en start to work-out!

De juiste sportbeha

Terwijl een gewone beha het ‘botseffect’ tijdens het sporten maar met 38 procent vermindert, reduceert een sportbeha die beweging met 75 procent. Het is daarbij belangrijk dat je de juiste beha kiest voor de sport die je doet. Als je jogt, kies je best eentje met een hoge impact. Wie yoga doet, is meer gebaat bij comfort. Kies altijd voor eentje met een brede rugband want die biedt in alle gevallen het meeste steun.

Een opvallende sporttop

In de zomer is het leuk om buiten te sporten en vooral ‘s avonds laat zijn de temperaturen vaak het aangenaamst. Let er op dat je bij schemer goed zichtbaar bent voor anderen en kies voor een sporttop in felle kleur.

Een frisse short

Als de temperaturen op hol slaan, is een korte short niet overbodig. Zelfs als het warm is maar regent, kan een korte sportbroek handig zijn omdat-ie niet aan je lijf zal kleven en je benen sneller weer opdrogen.

Sportieve hoodie

Voor frisse zomeravonden is een sportieve vest geen overbodige luxe. Zeker na het sporten, als je hebt gezweet, kan je hem best even omdoen om te voorkomen dat je verkouden geraakt.

Comfortabele sportschoenen

Ook in sportschoenen zou je moeten investeren. Niets zo belangrijk al een stevige zool en ondersteunende materialen om je knieën en rug te sparen. Waar je eerste en vooral op moet letten als je jezelf een nieuw paar aanschaft? Koop hem een half maatje of een maat te groot. Als je loopt, zullen je voeten immers enkele millimeters naar voren schuiven waardoor je blauwe teennagels krijgt als je jouw schoenen niet groot genoeg koopt.