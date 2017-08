Dopingstalen WK atletiek worden geïnspecteerd door 21 controleurs

Gent - In het dopinglabo van de Universiteit Gent zullen vanaf zaterdag 10 dagen lang zo’n 540 stalen gecontroleerd worden. Die zullen afgenomen worden op het WK atletiek in Londen, dat vrijdag van start gaat. Elke dag brengt een koerier bloed en urinestalen naar het labo, waar ze beproefd worden. Een opdracht die de klok rond wordt uitgevoerd door 21 medewerkers.

Vrijdag begint het WK atletiek in Londen, waar meer dan 3000 atleten het 10 dagen lang tegen mekaar opnemen. Voor de dopingcontrole doet organisator IAAF beroep op het Duitse Professional Controls, dat haar dopingtesten in het dopinglabo van de Universiteit Gent laat uitvoeren. “Normaal duurt een dopingtest 10 werkdagen, maar nu hebben we slechts 24 uur de tijd”, zegt dopingexpert Peter Van Eenoo, die de operatie leidt. Zo kan de organisatie snel ingrijpen als de competitie wordt vervalst.

Wereldwijd zijn 32 labo’s door het wereldantidopingagentschap WADA officieel erkend om dopingproeven uit te voeren. Voor het dopinglabo in Gent betekent de opdracht alvast een pak extra werk. Het vast personeel zal daarom in ploegen werken en krijgt voor enkele basistaken de hulp van 4 masterstudenten, die het labo kennen. Een koerier neemt elke dag met een selectie stalen de Eurostar in Londen, om zeker te zijn dat er ook tijdens het transport niet geknoeid wordt met de monsters.