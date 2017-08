Ze werd walvis genoemd op school, nu neemt ze deel aan bodybuildingwedstrijden: “Mijn kont was nog nooit zo mooi gevormd”

Een Canadese studente (19) kreeg vroeger tientallen verwijten te horen omdat ze aan overgewicht leed en probeerde alles om ook maar iets van gewicht te verliezen. Nadat ze op een dag werd uitgelachen door een vijfjarig kind, wist ze dat er iets moest veranderen. Ze peigerde zich dagelijks af in de fitness, begon gezond te eten en zag de kilo’s smelten als sneeuw voor de zon. Nu traint ze om deel te nemen aan bodybuildingwedstrijden en wil ze anderen inspireren om hun leven in handen te nemen.

Voor Kiersten Zimmerman was de middelbare school geen pretje. Met haar 107 kilogram was ze dagelijks het mikpunt van spot van haar klasgenoten. “Ik werd gemeen aangepakt”, geeft de 19-jarige studente toen. “Ze noemden me walvis, varken, dikkerd en een verspilling van huid.” De pesterijen stopten niet op school, op sociale media gingen de kwade tongen gewoon verder.

Kiersten had al alles geprobeerd om gewicht te verliezen: fitnessen, gezond eten, niet meer eten en dieetpillen. Ze voelde zich niet lekker in haar vel en begon zichzelf te snijden en nog meer te eten om van de stress af te raken.

“Ik had geen controle over mijn eetlust. Mijn ouders probeerden me te stoppen, maar ik at gewoon in het geheim verder.” Kiersten at hopen fastfood en kant-en-klare maaltijden en liet steevast alle groenten en fruit links liggen. Na verloop van tijd leed ze aan ernstig overgewicht en werd ze nog meer gepest door de jongeren op school.

“Kinderen vertellen altijd de waarheid”

De Canadese studente bleef tevergeefs strijden tegen haar overgewicht, maar werd snoeihard met de realiteit geconfronteerd toen ze moest babysitten op een vijfjarig jongetje dat haar vertelde dat ze erg dik was. “Kinderen vertellen altijd de waarheid, ze hebben geen filter. Dus als iemand van die leeftijd zei dat ik te dik was, was het duidelijk een ernstig probleem.”

Op dat moment ging er bij Kiersten een lampje branden: “Ik dacht altijd dat mijn klasgenoten gewoon gemeen waren en dat ik een gemiddeld gewicht had. Maar toen ik die woorden uit een kindermond hoorde, besefte ik dat ik mijn leven dringend in handen moest nemen.”

Niet enkel het pesten werd een motivatie voor Kiersten om af te vallen, ze merkte ook dat ze minder goed kon functioneren in het dagelijkse leven en dat iets simpel zoals een trap nemen al een hele opdracht werd.

Zes keer per week trainen

Met veel moeite schrapte de studente alle fastfood, frisdranken en andere ongezonde levensmiddelen uit haar leven en ging ze regelmatig naar de fitness om aan haar lichaam te werken. “Het vergde enorm veel innerlijke sterkte en vastberadenheid, maar elke kilo die ik verloor, motiveerde me om ermee door te gaan.” Kiersten hield zich minime doelstellingen voor ogen en telkens ze die behaalde, voelde het aan als een persoonlijke overwinning.

Kiersten kreeg de microbe te pakken en gaat nu bijna dagelijks naar de fitness om spieren te kweken. Ze droomt ervan een professionele bodybuildster te worden en stoomt zich momenteel klaar voor haar eerste wedstrijd. Ondertussen verloor ze meer dan veertig kilogram en is haar lichaam enorm veranderd. “Het verschil is indrukwekkend. Als mensen mijn oude foto’s zien, kunnen ze niet geloven dat ik er vroeger zo uitzag. Mijn heupen zijn nog nooit zo smal geweest en mijn achterwerk was nog nooit zo rond en mooi gevormd.”

Kiersten ontving onlangs haar diploma als personal trainer en zet zich nu in om andere mensen met overgewicht te helpen. “Toen ik vijftien was, had ik nooit kunnen denken dat ik zoveel invloed zou hebben op het leven van anderen”, aldus Kiersten. “Ik help mensen persoonlijk en online om af te vallen, zodat ze ook een transformatie kunnen ondergaan en al hun dromen kunnen verwezenlijken.”