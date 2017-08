Europees president Donald Tusk verhoord in onderzoek naar vliegtuigcrash Kaczynski

Europees president Donald Tusk is donderdag als getuige verhoord in het onderzoek naar de vliegtuigcrash in 2010 in het Russische Smolensk waarbij toenmalig Pools president Lech Kaczynski en 95 anderen om het leven kwamen. Minister van Defensie Antoni Macierewicz, die de onderzoekscommissie leidt, beschuldigt Tusk van verraad, de Poolse oppositie heeft het over politieke spelletjes.