Man riskeert 8 jaar cel voor moordpoging op Astridplein

Antwerpen - Niffan S. (30) wordt voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor de moordpoging op Jermain A., die hij drie jaar geleden had neergestoken omwille van een vrouwenkwestie. Het openbaar ministerie vorderde acht jaar cel.

De feiten speelden zich op 24 april 2014 af op het Koningin Astridplein, naast het Centraal Station van Antwerpen. Getuigen zagen hoe twee zwarte mannen ruzie kregen met elkaar. Er volgde wat duw- en trekwerk, waarna één van hen een groot slagersmes tevoorschijn haalde en de ander ermee in de buik stak. De dader vluchtte daarna weg. Hij werd later geïdentificeerd als Niffan S.

Jermain A. verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar overleefde de aanval. Hij vertelde de politie dat hij de beklaagde vaag kende, omdat hij een collega was van diens ex-vriendin. Niffan S. had hem de dagen voordien meermaals opgebeld en bedreigd. De beklaagde verweet hem de breuk met zijn vriendin en hij zou hem wel eens een lesje leren. Op de dag van de feiten was het tot een confrontatie gekomen en had de beklaagde hem gestoken. Het slachtoffer ontkende dat hij iets met zijn ex-vriendin had.

Eerder bij verstek veroordeeld

Niffan S. bleef na de steekpartij geruime tijd spoorloos. Hij werd in juni 2015 bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel. De rechtbank beval toen ook zijn onmiddellijke aanhouding. De beklaagde belandde onlangs achter de tralies en tekende verzet aan, waardoor hij een nieuw proces krijgt. Het openbaar ministerie vorderde donderdag de bevestiging van de acht jaar cel.

De verdediging vroeg in hoofdorde de vrijspraak op basis van de wettige zelfverdediging. Ondergeschikt stelde zijn advocaat dat Jermain A. de feiten had uitgelokt met het voorafgaande duw- en trekwerk en pleitte hij voor een milde straf.

Vonnis op 10 augustus.