Plopsaland reageert na klacht van man met beenprothese: “Hij zei gratis tickets te hebben, maar kon ze niet voorleggen”

Een man met een beenprothese gaat een klacht indienen tegen Plopsaland. “Na dertig jaar moest ik plots opnieuw bewijzen dat ik een handicap heb”, verklaarde hij. Het pretpark uit De Panne reageert donderdag met een heel ander verhaal. “Hij verklaarde dat hij gratis tickets had, maar kon ze niet voorleggen. Desondanks verwachtte hij dat onze medewerkers hem gratis toegang zouden verlenen. Met nog een parkingticket en lunchvouchers erbovenop.”

Het had een gezellig uitje moeten worden met de familie. Maar in de plaats daarvan werd zijn bezoek aan Plopsaland maandag een beproeving voor Jean-Pierre Peters (49). Na een motor­ongeval verloor de man uit het Limburgse Riemst op zijn negentiende een been. Sindsdien draagt hij een prothese. “Lang rechtstaan lukt me niet. Dus vroeg ik aan het onthaal een voorrangspas. Maar die kreeg ik niet. Ik moest eerst een attest voorleggen van een onafhankelijke dokter waarin staat dat ik effectief geen wachtrijen kan doen. Wie denkt er nu aan om voor hij naar een pretpark gaat eerst een afspraak te maken bij de dokter?”, zo deed hij donderdag zijn verhaal.

Plopsaland heeft donderdag met een persbericht gereageerd op de uithaal en vertelt een heel andere versie van de feiten. “Afgelopen maandag meldde de persoon in kwestie zich aan het onthaal van Plopsaland De Panne”, aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “Mijnheer beweerde dat hij gratis tickets had gekregen via een leverancier, maar hij kon ze niet voorleggen. Desondanks verwachtte hij dat onze medewerkers hem en zijn familie gratis toegang tot het park zouden verlenen en daarbovenop een parkingticket en lunchvouchers zouden geven.”

“De medewerkers hebben vervolgens voorgesteld om contact op te nemen met de leverancier waarvan hij de gratis tickets had gekregen. Zodat men hem alsnog zou kunnen geven waar hij recht op had. Mijnheer weigerde echter zijn naam en gegevens te geven. Hij beweerde wel een bewijs te hebben, maar zou dat in de vuilnisbak hebben gegooid hebben vlak voor de ingang van het park. Daarop zei hij tegen onze medewerkster dat ze dan maar in de vuilnisbakken moest gaan zoeken. Helaas kon men mijnheer niet verder helpen. Hij dreigde daarop naar de pers te stappen indien hem geen gratis toegang verleend werd.”

Volgens Plopsaland bracht de Limburger zijn handicap pas na een tijdje zelf ter sprake. “Dat had aanvankelijk niets met de hele discussie te maken”, luidt het nog. “Mijnheer moet niet bewijzen dat hij een handicap heeft om te genieten van de voorrangsregels, maar wel dat hij niet in staat is om te wachten bij een attractie. We vinden het heel jammer dat dit verhaal mensen in dezelfde situatie als mijnheer onnodig kwaad en ongerust maakt.”