Kristen Stewart is weer klaar voor een relatie met een man

De Amerikaanse actrice Kristen Stewart, die jarenlang een koppel vormde met acteur Robert Pattinson en daarna viel voor de charmes van verschillende vrouwen, is klaar voor een nieuwe relatie. En die mag volgens de biseksuele ster weer met een man zijn. Dat zegt ze in een interview met modeblad Harper’s Bazaar.

In februari zei de gekortwiekte actrice nog dat ze ‘zo lesbisch’ was in een aflevering van ‘Saturday Night Live’, maar nu komt ze met een ander verhaal in het Britse tijdschrift. Naar eigen zeggen kan ze zichzelf weer openstellen om te daten met een man. “Sommige mensen weten dat ze van gegrilde kaas houden en zullen elke dag van hun leven gegrilde kaas eten. Ik wil alles proberen. Als ik ervan eet, dan denk ik erna na over wat het volgende op het menu zal zijn”, aldus de 27-jarige ster.

Foto: Photo News

De voorbije jaren had Stewart een relatie met producer Alicia Cargile, zangeres Stephanie ’Soko’ Sokolinski, singer-songwriter St. Vincent en haar huidige vriendin - die binnenkort plaats moet maken voor een man? - topmodel Stella Maxwell.

Foto: Photo News

“Ik ben zwaar verliefd geweest op iedereen met wie in een relatie ben gestapt”, verzekert ze nog. “Ik heb altijd de dualiteit in mijn liefdesleven omarmd. Ik geloofde in alles en voelde me nooit verward. Het was gewoon niet leuk wanneer mensen met me lachten”, voegt de blondine er nog aan toe.