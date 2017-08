GETEST. Op stap in een training zoals Kendall Jenner en Bella Hadid

De nieuwste mode is: geen moer geven om wat de modewereld dicteert en vooral kledij dragen waarin je jezelf comfortabel voelt. Topmodellen Kendall Jenner, Bella Hadid en hun vriendinnen gaan stappen in hun training en steeds meer jongeren tillen de normcore naar nog een hoger niveau door reclamekledij te dragen in combinatie met een sportief jasje of broek. Redactrice Hanne Vandenweghe liet de styliste in zichzelf los en ging iets drinken in een trainingsbroek, een reclameshirt en nam een opvallend tasje mee.

Super basic is het nieuwe cool. Dat vindt ook Demna Gvasalia, hoofdontwerper bij het Franse label Vetements. Op Instagram toont hij sneak peaks van de aankomende zomercollectie, die bestaat uit onder meer ‘normale’ T-shirts. Een stuk met de naam van voetbalmerk Umbro erop? Een pet met het logo van pakjesleverancier DHL? Hipper dan hip. Voor zijn kleren die er goedkoop uitzien betaal je honderden euro’s, maar het kan ook anders: de trend ligt misschien gewoon in de zakken vol kleren op zolder die maar niet wegraken of... in de kleerkast van je ouders.

Foto: Vetements, Instagram

Lokale reclame

Jawel, ik vond nog een oud oversized T-shirt, gekregen bij de teloorgegane lokale radio Mega FM uit Kortrijk. Dafra Sport, dat achteraan op het kledingstuk reclame mocht maken, is ook niet terug te vinden. Een ideaal bovenstuk, hetzij opgeknoopt, om te combineren met een trainingsbroek. “Ik heb nog een handtasje gevonden van Domo-Farm Frites dat we kregen van de tourkaravaan”, zegt mijn moeder enthousiast aan de telefoon. Ideaal: ook al ruikt het wel erg veel naar kast; het maakt mijn normcore outfit met een vleugje reclame af. Zouden de mensen in het chique Kortrijk mijn nieuwe stijl snappen?

Scheve blikken

Ik flaneer desondanks mijn uiterst comfortabele outfit ietwat ongemakkelijk door de straten van de stad. Mijn kont zweet zich te pletter - trainingsbroeken zijn zó warm. De eerste vrouw die ik voorbij wandel op een terrasje, verslikt zich bijna in haar pint en staart me na. Mijn vriendin bevestigt: “Ze kijkt alsof ze een spook heeft gezien”. “Dan wel eentje in een hippe outfit, theoretisch gezien”, denk ik. Maar wanneer twee meisjes me passeren en gniffelen, merk ik dat deze outfit in de praktijk niet echt aanslaat. En dan ben ik nog niet eens aangekomen in Bar Jules, de hip and happening bar van het Kortijkse Parkhotel.

Een bericht gedeeld door Hannie Darko (@hannie_vwh) op 3 Aug 2017 om 3:11 PDT

In de kast

Hier merk ik vooral dat het probleem bij mezelf ligt: de jongens in de zetel bij de ingang kijken vreemd op als ik zo casual mogelijk en met ingetrokken buik binnenwandel. Ik voel me heel benepen, plakkerig en wandel steeds verder weg van mijn comfort zone. “Amai! Je loopt met je blote buik rond”, zegt mijn nicht terwijl ze hem aanraakt en voelt of ie al dan niet stevig is. Ze merkt mijn kledingstijl niet meteen op, maar bestudeert de look zorgvuldig als ik die uitleg. “Het is wel oké, alleen dat T-shirt. Dat is erover.” De andere vriendinnen knikken: “Het maakt je zo breed. Niet flatterend. Met een strakke crop top zou de outfit beter zitten in plaats van met een te groot T-shirt. En dan mag zelfs reclame opstaan. Het blijft wel een vreemde trend, hoor, zeker buiten de muren van de fitness”, klinkt het. Het is duidelijk: mensen hebben moeite om de nieuwe mode te begrijpen en zien mijn T-shirt niet als 'mega', eerder als een fashion faux pas. Het gaat weer in de kast en deze combinatie maak ik nooit meer.