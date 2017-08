Peggy uit ‘Thuis’ maakt opvallende carrièreswitch

Er is leven na ‘Thuis’ voor Sally-Jane Van Horenbeeck: na haar plotse ontslag uit de Eén-serie werkt de actrice aan een nieuw project. Met de hulp van haar man Robert stampt ze een Thais restaurant uit de grond. ‘SiamSally’, zoals het zal gaan heten, opent op 1 september in Antwerpen.

Volgens Sally-Jane is ze al twintig jaar gebeten door de Thaise keuken. “Ik ging speciaal naar ginder om er kooklessen en stage te volgen, echt bij die typische Thaise vrouwelijke koks. Het afgelopen jaar ben ik constant bezig geweest met kookworkshops en demonstraties geven, ik heb op festivals en braderijen gestaan, de catering van huwelijken verzorgd. om er zo achter te komen wat ik wel en niet wou en kon”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Sally-Jane is niet de enige Bekende Vlaming die een Thais restaurant heeft: ook Nathalie Meskens en haar ex-man Jeroen runnen twee Thaise zaken in Antwerpen. Maar volgens Sally-Jane wordt haar zaak, geen klassiek restaurant, wel een soort van Thais streetfoodconcept. “Alles draait om één hoofdgerecht, de dim sim, de Thaise variant op de Chinese dim sum. Je krijgt vijf verschillende gestoomde hapjes in een bamboemandje, daar kan je verschillende bijgerechtjes bij kiezen”.

