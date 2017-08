Europa komt naar Geelse bib

Geel - Van maandag 7 tot maandag 28 augustus 2017 komt Europa naar de bibliotheek met Pop-up Europa. Tijdens Pop up Europa is de bib aangekleed in een Europees jasje.

Er is een tentoonstelling, themahoeken, kinderen kunnen een stickerpuzzel maken in ruil voor een cadeautje en je kunt meedoen aan de wedstrijd ‘Europa in boeken’. De beste drie deelnemers van ‘Europa in boeken’ winnen fietskaarten van de Kempen, een Warandebon van 50 euro of een gezinsabonnement voor het Zilvermeer.

Doe van maandag 7 tot dinsdag 22 augustus mee aan de kraslotenwedstrijd. Je krijgt een kraslot bij elke activiteit van Pop up Europa, bij een bezoek aan het stadhuis, dienst toerisme, de bib tijdens Pop-up Europa of Geel Zomert op 13 augustus. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de kunstenmarkt op 27 augustus omstreeks 17.30u.

De prijzen: een overnachting in een kampeerhut in de Nekker, een gezinsabonnement voor het Zilvermeer en een waardebon van het Arenbergtheater van 20 euro. Op Fiesta Europa (18 tot 20 augustus) en de kunstenmarkt staat een Rad van Fortuin. Draai aan het rad, beantwoord een vraag over Europa en ontvang een leuk prijsje. En je maakt ook nog kans op een leuke goodiebag.

bibliotheek, 014 56 67 50, bibliotheek@geel.be