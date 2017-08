Westerlo test jonge middenvelder en aast op Lommel-speler

Steve Rubanguka, een 20-jarige verdedigende middenvelder, is een week op proef. Hij kwam vorig jaar in de derde amateurklasse uit voor RFC Wetteren.

Westerlo wil ook Alexandre De Bruyn, een 23-jarige rechtsbuiten van Lommel SK. De Limburgers hopen 125.000 euro te vangen, maar dat is voorlopig te duur. Annys (bil), Corstjens (zware benen) en Naessens (ribben) werkten gisteren individueel. Voor Corstjens en Naessens komt de wedstrijd tegen Cercle niet in gevaar, de situatie van Annys wordt vrijdag verder geanalyseerd. Vandaag is een vrije dag.