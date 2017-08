WIELERTRANSFERS. Froome verliest luitenant aan Yates-broertjes, Astana haalt bergkoning van de Vuelta

Brussel - De Italiaanse wielrenner Alberto Bettiol (23) draagt vanaf volgend seizoen het shirt van BMC. Hij komt over van Cannondale-Drapac, zo is donderdag bekendgemaakt. Astana verzekerde zich dan weer van de diensten van Omar Fraile. En Team Sky verliest Mikel Nieve, een belangrijke pion in de trein van Froome, aan Orica-Scott.

Chris Froome verliest met Mikel Nieve een van zijn belangrijkste luitenants. De 33-jarige Spanjaard tekende een contract voor twee seizoenen bij het Australische Orica-Scott. Daar zal hij met zijn ervaring een belangrijke rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling van de jonge toptalenten Simon en Adam Yates en Esteban Chaves. “Hoewel ze alle drie erg jong zijn, hebben ze enorm veel talent en hebben ze al veel bereikt. Ik wil hen in de toekomst aan grote zeges helpen. Ik wil belangrijk voor hen zijn in de bergetappes.”

Voor Orica-Scott is de komst van Nieve een belangrijk signaal dat het hen menens is wat betreft hun ambities voor de grote rondes. “De handtekening van Nieve maakt onze armada rond onze jonge klassementsrenners nog sterker. Vorig jaar haalden we al Roman Kreuziger binnen, met Mikel Nieve komt er nu iemand met evenveel ervaring”, aldus sportdirecteur Matt White.

Nieve won vorig jaar de bergtrui in de Giro en heeft ook twee Giro-etappes op zijn palmares. De voorbije jaren was hij vooral een belangrijke schakel in de Tourploeg rond Chris Froome.

Talentvolle nieuwe ploegmakker voor Van Avermaet

Van Avermaet heeft er met Bettiol een talentvolle ploegmakker bij. Bettiol is prof sinds 2014. Hij kan nog geen sprekend palmares voorleggen maar verzamelde wel al ereplaatsen in WorldTourwedstrijden. Zo werd hij dit seizoen tiende in de E3 Harelbeke en zesde in de Clasica Ciclista San Sebastian. In de voorbije Tour de France finishte hij als vijfde op de lastige aankomst in Longwy, amper één plaatsje achter... Greg Van Avermaet.

Foto: Photo News

“Alberto Bettiol is misschien nog maar 23 maar hij maakt al enkele jaren deel uit van de WorldTour en haalde al meerdere mooie resultaten. Recent werd hij nog zesde in de Clasica San Sebastian tegen een paar van ‘s werelds beste klimmers”, legt BMC-manager Jim Ochowicz uit.

Bettiol is uiteraard in de wolken met zijn transfer. Hij kijkt er erg naar uit aan de zijde van Greg Van Avermaet te kunnen fietsen. “BMC is misschien wel de grootste ploeg. Wat ook mijn rol wordt, ik zal mijn best doen. Ik kijk uit naar de kans om met een kampioen als Greg Van Avermaet te kunnen racen. Ik wil van hem en de rest van het team leren met het oog op de kasseiklassiekers. Ik wil blijven groeien en ook aan mijn tijdrit werken. Dat is ook van de redenen waarom ik BMC vervoeg. Het is een van de beste teams wat betreft het ploegentijdrijden.”

Astana haalt Omar Fraile

Astana heeft zijn klimmersploeg versterkt met Omar Fraile. De 27-jarige Spanjaard tekende een contract voor twee seizoenen bij de Kazachse formatie van Vinokourov. Fraile veroverde de voorbije twee jaar de bolletjestrui in de Ronde van Spanje en pakte dit seizoen een knappe ritzege in de Giro, waar hij de Belgen De Plus, Monfort en Hermans vloerde.

“Omar is een erg goede klimmer, een echte versterking voor onze ploeg in de grote rondes”, verklaart Alexandr Vinokourov. “Hij kan het goed doen op eender welke klim, maar kan ook belangrijk zijn voor onze ploegentijdritten. We hadden hem al een tijdje in de gaten. Dit seizoen heeft hij bij ons vooral indruk gemaakt in de Giro.”