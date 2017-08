Seth De Witte (29) is back in business. Hij baalde van zijn foutje tegen Standard, maar het belangrijkste is dat de aanvoerder van KV Mechelen er weer staat. Dat hij verlost is van zijn aanhoudend blessureleed, dat we blijkbaar toch hebben onderschat.

Het was december 2015 toen we berichtten dat Seth De Witte last had van de adductoren. Dat hebben we nadien nog vaker moeten doen. Vooral vorig seizoen, toen hij amper zestien van de 42 matchen kon kon ...