Kubica tevreden na comeback tijdens F1-test: "Afwachten hoe het nu verder gaat"

Kubica legde tijdens zijn eerste officiële F1-test meteen 142 ronden af op de Hungaroring, goed voor meer dan twee keer de raceafstand van de GP van Hongarije. De Pool blikt alvast tevreden terug op zijn eerste officiële F1-test sinds zijn zware rallycrash in 2011 waarbij hij bijna een hand verloor.

De test van vandaag moest nagaan of Kubica fysiek in staat is om eventueel terug te keren naar het allerhoogste niveau van de autosport. Met ruim 142 ronden op de teller lijkt Kubica alvast fysiek de test te hebben doorstaan, al is het uiteraard afwachten hoe hij morgen zal recupereren.

"Het was fantastisch om hier vandaag te zijn", zei Kubica na afloop van zijn testdag op de Hungaroring. "Het was geweldig om hier vandaag zoveel fans te zien rondom het circuit. Ik wil hen allemaal bedanken."

"Het is tot dusver een ongelooflijk parcours geweest. Ik heb voor mezelf veel vragen beantwoord. Ik heb veel geleerd over de laatste generatie F1-bolides. Er zijn heel wat verschillen met de F1-bolides waarmee ik in het verleden heb gereden. De wagen is uiteraard een heel stuk breder dan vroeger."

"Ik heb veel geleerd over de wagen en de banden van 2017. Ik heb methodisch het programma van het team afgewerkt en ik denk dat ik heel wat progressie heb geboekt."

Iedereen stelt zich nu immers de vraag of Kubica de volgende stappen zal zetten richting een definitieve comeback in de Formule 1. Na zijn officiële test van vandaag wil Kubica echter niet op de feiten vooruitlopen.

"Na vandaag is het te vroeg om te zeggen wat de volgende stap zal zijn," aldus Kubica. "Ik wil iedereen binnen het Renault Sport Formule 1-team bedanken voor het mogelijk maken van deze test."

