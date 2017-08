Paul Kagame blijft president van Rwanda

De uitslag van de Rwandese presidentsverkiezingen van vrijdag ligt al vast: Paul Kagame wordt verkozen voor een derde termijn. In 2012 had hij zelf nochtans aangegeven dat hij het als een “persoonlijke mislukking” zou beschouwen als hij in 2017 geen opvolger zou hebben.

In de plaats daarvan werd in 2015 een referendum gehouden waar de bevolking bijna unaniem (98%) instemde met een uitbreiding van de presidentiële mandaten, waardoor Kagame in theorie tot 2034 president kan blijven. Kagame neemt het vrijdag op tegen twee kansloze tegenkandidaten.

De twee tegenkandidaten van Kagame, de onafhankelijke Philippe Mpayimana en de groene Frank Habineza, moeten het opnemen tegen de man die sinds 1994 vicepresident en sinds 2000 president is.

Philippe Mpayimana Foto: AP

Frank Habineza. Foto: REUTERS

Nobele onbekenden

Voor veel Rwandezen, die al drie weken lang vooral het rood-wit-blauw van Kagames RPF in het straatbeeld zien, zijn Mpayimana en Habineza nobele onbekenden. Slechts luttele uren voor de start van de campagne, half juli, kregen ze groen licht voor hun kandidatuur. Het was dan pas dat ze fondsen konden beginnen verzamelen om hun campagne te financieren.

Door die financiële achterstand en omdat ze niet over dezelfde steun uit het staatsapparaat als Kagame kunnen beschikken, is het twijfelachtig of zij zelfs maar een halve vuist zullen kunnen maken tegen de zittende president. Bij zijn twee verkiezingen, in 2003 en 2010, haalde Kagame stalinistische scores van meer dan 90 procent. Voornaamste vraag is daarom of de zittende president vrijdag weer zo’n monsterscore haalt.

“Spel al gespeeld”

Andere mogelijke tegenkandidaten kregen van de kiescommissie geen toelating om zich kandidaat te stellen. De belangrijkste van hen is Diane Rwigara, die afkomstig is uit dezelfde leidende Tutsi-kringen als de president en daarom volgens waarnemers het best geplaatst is om de status quo te veranderen.

Dergelijke tactieken maken van Rwanda “de facto een eenpartijstaat”, analyseerde de Antwerpse Afrika-kenner Filip Reyntjens op African Arguments. Begin mei zei het hoofd van de EU-delegatie in Kigali, Michael Ryan, al dat “je geen geld verliest als je inzet op Kagame”. Dat weet Kagame zelf als geen ander: tijdens zijn eerste campagnemeeting zei hij ook al “dat het spel gespeeld is”.

Foto: AP