Hezbollah en al-Qaeda voeren ruiloperatie uit: duizenden vluchtelingen en strijders rijden Syrië binnen

Vanuit Libanon is woensdagavond een konvooi van honderden bussen, met aan boord duizenden Syrische vluchtelingen en strijders van al-Qaeda, het Syrische grondgebied binnengereden. Dat hebben bronnen aan de veiligheidsdiensten meegedeeld. De operatie is gevolg van een bestand tussen al-Qaeda en Hezbollah.

Hezbollah had vorige week samen met het Syrische leger een offensief opgestart aan de Syrisch-Libanese grens. Met die actie wilden ze zo veel mogelijk militanten uit die regio verdrijven.

Als gevolg van dat offensief moest de jihadistische rebellengroep Jabhat Fatah al-Sham, de Syrische tak van al-Qaeda, uiteindelijk aanvaarden dat honderden militanten samen met familieleden en vluchtelingen zouden worden overgebracht naar de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië.

Foto: AFP

“De bussen, die eerder op de dag vertrokken waren uit de Libanese stad Arsal, zijn aangekomen in Flita en bevinden zich op het Syrische grondgebied”, zo meldt een veiligheidsbron nu over het verloop van die operatie. Flita, een plaats op de Syrisch-Libanese grens, valt onder de controle van het Syrische regime.

Volgens de sjiitische militie Hezbollah bevinden zich in totaal 7.777 mensen op de bussen, onder wie 1.116 strijders. De Syrische autoriteiten zullen nu de identiteit van de vluchtelingen en de militanten controleren. Daarna zullen bussen hen naar de Idlib brengen.

Als gevolg van de deal zal Jabhat Fatah al-Sham ook vijf Hezbollah-leden vrijlaten, die in 2015 in Syrië werden gevangengenomen. Drie Hezbollah-strijders die vorige week bij gevechten in de buurt van Arsal waren gevangengenomen, werden dinsdag al in vrijheid gesteld. In ruil daarvoor had Libanon al drie leden van de jihadistische groepering vrijgelaten.