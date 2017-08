Besiktas versterkt zijn selectie verder met Negredo

De Turkse kampioen Besiktas heeft zich woensdagavond versterkt met Alvaro Negredo. De Spaanse spits komt over van Valencia, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Middlesbrough. Negredo maakte het voorbije seizoen negen doelpunten voor ‘Boro’, maar hij kon daarmee de degradatie niet voorkomen.

Besiktas maakte de komst van de 31-jarige aanvaller woensdag via Twitter bekend. Over zijn contractduur werd niets meegedeeld. In het verleden kwam de targetspits ook uit voor Rayo Vallecano (2003-2005), Real Madrid B (2005-2007), Almeria (2007-2009), Sevilla (2009-2013) en Manchester City (2013-2014). Na een huurperiode van een jaar contracteerde Valencia de spits in de zomer van 2015 definitief.

Besiktas versterkte zich eerder deze zomerperiode al met onder meer de Portugese verdediger Pepe (Real Madrid) en de Turken Gökhan Töre (West Ham) en Caner Erkin (Internazionale).