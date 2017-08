Boemerang bekent rol in internationale wapensmokkel

Lille / Poederlee - Paul W. (56) uit Poederlee (Lille) bekent de wapendeal die hij sloot met een Brit uit het criminele milieu. “Mijn cliënt legt een nieuwe verklaring af bij de politie”, zegt zijn advocaat. “Met de criminele organisatie heeft hij niets te maken.”

Paul W., alias Den Boemerang, zit sinds 20 juli opgesloten in de gevangenis van Ieper. Hij leverde tien pistolen, geluidsdempers en munitie aan de Brit Patrick R. (32). Aanvankelijk liet Paul W. het achterste van zijn tong niet zien. Vandaag legt hij bij de federale gerechtelijke politie in Brugge een nieuwe verklaring af. “Hij onthult dan de ware toedracht. Ja, hij heeft de wapens in zijn chalet in Poederlee verkocht aan de Brit”, zegt zijn raadsman Bram Elyn. “Mijn cliënt heeft zijn reputatie tegen. Hij had een obsessie voor wapens. De handvuurwapens lagen opgeslagen op zijn domein. Om schoon schip te maken met zijn verleden, wilde hij de resterende wapens in één keer van de hand doen.”

Het waren de broers S.V.D.R. en T.V.D.R. die de Brit in contact brachten met Den Boemerang. Het drietal zakte eerst naar Poederlee af om de wapens te komen bekijken. Er is toen ook een prijs afgesproken en cash betaald.

Later, op 18 juli, kwam de Brit terug om de wapens op te halen. De intenties van de Brit waren niet nobel. Hij is in zijn thuisland geen onbesproken blad. Om zijn schuldenberg af te betalen, liet hij zich verleiden om klusjes op te knappen voor het criminele milieu. Vandaar dat hij de wapens kwam ophalen.

De Brit verbleef in de B&B van Klaas M. in Ramskapelle, bij Nieuwpoort. Achter de valse wand van een bestelwagen vond de politie de wapens. “Met een internationale criminele organisatie heeft mijn cliënt niets te maken”, zegt meester Elyn. “Hij heeft de B&B-uitbater nooit gezien. Ook met de Brit en de broers had hij voor de transactie geen contact.”

Aanvankelijk werd ook de vriendin van Paul W. opgepakt, maar zij werd snel vrijgelaten.