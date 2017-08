Owusu mag toch spelen voor Antwerp tegen Gent

William Owusu is zondag toch speelgerechtigd voor Antwerp in de wedstrijd tegen AA Gent. De spits van de Great Old kreeg na de laatste wedstrijd van vorig seizoen ­tegen Roeselare een schorsing van twee matchen opgelegd voor zijn elleboogstoot aan Baptiste Schmisser. Terwijl ervan werd uitgegaan dat het om twee speeldagen ­effectief ging, blijkt nu dat het slechts om één speeldag effectief en één met uitstel gaat. Owusu mag dus meedoen.

Goed nieuws voor Bölöni, die zondag dus plots een extra optie heeft in de spits. Of ze daar bij Antwerp zelf van op de hoogte waren, is niet duidelijk. In contacten met de club en Owusu zelf werd altijd gezegd dat hij twee speeldagen geschorst is. Al kan het ook zijn dat het de club gewoon goed uitkwam dat iedereen – en dus ook tegenstander AA Gent – ervan uitging dat hij niet speel­gerechtigd zou zijn.