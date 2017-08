Cisse Severeyns jaagt op huizen op tv

Vier pakt vanaf 21 augustus uit met Huizenjagers, een programma waarin drie makelaars de jacht openen op de mooiste huizen van Vlaanderen. Eén van die makelaars is ex-voetballer Cisse Severeyns.

Huizenjagers neemt tot eind oktober de plaats in van Komen Eten. In het programma openen drie makelaars de jacht op de mooiste huizen van Vlaanderen. Het is een wedstrijd waarin één makelaar met de beste prijs wint.

Eén van de makelaars is niemand minder dan Francis ‘Cisse’ Severeyns (49), een van de meest kleurrijke voetballers uit de recente Belgische geschiedenis. De spits uit Westmalle werd in 1988 topscorer met 24 goals voor Antwerp. Hij maakte in 1993 het enige doelpunt van Antwerp in de finale van Europacup II tegen Parma en was ook zeven keer Rode Duivel.

Severeyns stopte pas twee jaar geleden met voetballen; de laatste jaren van zijn carrière speelde hij vooral bij clubs in derde en vierde klasse. Hij sloot zijn carrière af bij Westmalle. Daar werd hij trainer. Severeyns werd al tijdens zijn voetbalcarrière in 2007 vastgoedmakelaar en startte ook een evenementenbureau op. Vandaag runt hij een vastgoedkantoor van Janssen en Janssen in Lille.

Vier kiest niet toevallig voor een programma over huizen als vervanger voor Komen Eten. Tussen 2009 en 2012 had het toenmalige VT4 veel succes met Huizenjacht.