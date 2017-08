Ex-partner opgepakt na brutale overval op zakenman: “Altijd gedacht dat zij er iets mee te maken had”

Schelle - De ex-partner van transportbaas Filip Palmans uit Schelle wordt ervan verdacht de gewelddadige overval in zijn villa in Schelle in maart van dit jaar te hebben georganiseerd. De zakenman werd toen samen met zijn vrouw en baby gegijzeld. Intussen zitten de ex-partner, haar vriend Jason V. en diens achterneef Glenn T. in de gevangenis. Nog zeker één andere verdachte wordt opgespoord.

Ongeveer vier maanden geleden werd er ’s avonds aangebeld aan de villa van de baas van de gelijknamige transportfirma. Twee gewapende en gemaskerde mannen overmeesterden Filip Palmans, sloegen hem met een pistool, dreigden zijn zeven maanden oude baby iets aan te doen en knevelden hem en zijn vrouw. De daders vluchtten met geld, juwelen, twee wapens en de Rolex van Palmans, een horloge dat al gauw tienduizend euro waard is.

Volgens onze informatie leidden enkele tips na de uitzending van Faroek, gecombineerd met klassiek speurwerk, tot de identificatie van de verdachten.

Eind juni werden de eerste drie arrestaties verricht. De ex-partner van Palmans, Sofie V.A., en haar (ondertussen ex-)vriend Jason V. werden in de boeien geslagen. Sindsdien zit het duo in de cel. Gisteren besliste de raadkamer hun aanhouding met een maand te verlengen.

Sofie V.A. zou voorlopig ontkennen iets met de home-invasion te maken te hebben. Ze was niet aanwezig in de woning, maar de speurders dichten haar een rol in de organisatie van de overval toe.

Filip Palmans is opgelucht dat drie daders zijn gevat. “Ik had meteen het idee dat mijn ex er iets mee te maken had”, zegt hij.