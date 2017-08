Knip Turnhoutsebaan verrast zelfs enkele buschauffeurs

Wijnegem - Het is voor veel bestuurders nog wat zoeken nu de knip van de Turnhoutsebaan sinds dinsdag een feit is. Zelfs sommige buschauffeurs van De Lijn zijn verloren gereden.

Er kan geen auto, bus of vrachtwagen meer door op de Turnhoutsebaan ter hoogte van het gemeentehuis en het Marktplein. De gewestweg is sinds dinsdag ingepalmd door stratenmakers en leidingleggers. De knip van Wijnegem is dus een feit, maar dat leidde niet tot files. Al was de ‘muur’ op de normaal gezien drukke baan voor sommige automobilisten wel een verrassing, ondanks het feit dat de ingreep al wekenlang wordt aangekondigd.

Opvallend was dat niet alleen personenwagens rechtsomkeer moesten maken. We zagen ook sukkelende trucks en zelfs enkele buschauffeurs van De Lijn die slecht ingelicht waren en moesten terugkeren, wat gepaard ging met heel wat manoeuvreren.

Schepen van Mobiliteit Luc Monsieurs (Durf!) erkent dat het voor veel chauffeurs nog even zoeken is, maar stelt anderzijds dat hét gespreksonderwerp bij de inwoners de snelheid van uitvoering is. “Voor de bewoners van de Pastorijlaan is hun straat nu al vrijgegeven. Zij kunnen sinds woensdag hun straat verlaten via de Eikenlaan. De aanplanting van de bomen volgt dit najaar.”