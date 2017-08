Thomas De Gendt wint dernycriterium van Antwerpen

De 30-jarige Thomas De Gendt heeft woensdagavond in de schaduw van het MAS het dernycriterium van Antwerpen gewonnen. Hij haalde het in de finalereeks, over 40 minuten, voor Serge Pauwels en Belgisch kampioen Oliver Naesen. Iljo Keisse werd vierde en hield de Nederlander Mathieu van der Poel achter zich. Dit was meteen ook de eindstand van het uitgeregende dernycriterium.

Het was de hele avond op eieren rijden op de natte en glibberige kasseien rond het MAS. Met nog vier ronden te rijden in de finalereeks trok Oliver Naesen plots het tempo fors op. Mathieu van der Poel counterde gepast en nam de koppositie over van de Belgische kampioen. De Nederlander ging op twee ronden van het einde ook zijn kans maar nu was Iljo Keisse er als de pinken bij om het gat dicht te rijden. Wanneer het tempo ietwat stokte, versnelde Thomas De Gendt even. Hij mocht met geringe voorsprong de slotronde intrekken. Achter hen aarzelde men net iets te lang waardoor Thomas De Gendt het pleit haalde en ook het dernycriterium op zijn naam mocht schrijven. Achter de Gendt flitste Serge Pauwels naar de tweede plaats voor Oliver Naesen. Iljo Keisse eigende zich de vierde plaats toe voor Mathieu van der Poel.

“Het was vandaag heel gevaarlijk koersen op deze natte kasseien”, stelde De Gendt na afloop. “Echt snelheid maken kon je hier niet. Ik heb heel wat risico’s genomen toen ik in volle finale wegreed van de rest. Ik ben alvast blij dat mijn aanwezige fans hebben kunnen genieten van dit spektakel. Binnenkort trek ik op stage naar Calpé en dan volgt voor mij de Vuelta. Tijdens de stage ga ik ook al enkele ritten verkennen van de Ronde van Spanje, zodat ik toch al wat voorkennis heb. Je weet maar nooit.”