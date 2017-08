Iedereen had medelijden met het pasgetrouwde koppel dat de foto’s van hun huwelijksfotograaf niet kreeg. Tot de waarheid boven kwam

Drie maanden na hun huwelijk toonden pasgehuwden Andrew en Neely Moldovan uit Dallas (VS) met veel drama een doos met lege fotokaders aan een lokale tv-ploeg. Ze beweerden dat hun fotograaf hen de foto’s weigerde te geven en nog eens 150 dollar extra vroeg, terwijl ze haar al duizenden dollars betaald hadden. Hun verhaal bleek echter niet te kloppen en nu zijn zij de vrouw maar liefst een miljoen dollar verschuldigd.

“Ik vind het vreselijk, want het zijn onze herinneringen aan een fantastische dag,” aldus bruid Neely Moldovan meer dan twee jaar geleden. “We moeten een supplement van 150 dollar betalen voor een albumcover, terwijl daar niets over vermeld staat in het contract. En nu houdt ze onze foto’s gegijzeld.”

In één klap werkloos

Het koppel kreeg veel bijval en het verhaal werd ook breed uitgesmeerd in de media. De reputatie van de fotografe in kwestie, Andrea Polito, was hierdoor volledig besmeurd. Ze kreeg geen opdrachten meer en moest uiteindelijk zelfs haar studio sluiten. Twee jaar en een half moest ze naar eigen zeggen zien te overleven met haar spaargeld. Maar toen kwam uit dat het koppel de waarheid naar hun hand had gezet.

Fotografe spant rechtszaak aan

De fotografe spande zelf een rechtszaak aan tegen het koppel waarin ze haar versie van de feiten aanhaalt.

“Ik had hen destijds wat previews gestuurd van de fotoshoot,” legt fotografe Polito uit. “De vrouw postte deze meteen op social media en vroeg me wanneer ze de beelden in hoge resolutie zou krijgen. Ik legde haar toen uit dat ze die pas zou ontvangen als het volledige album klaar was, wat meestal pas maanden na het huwelijk is. Dit is vooral om ons eigen werk veilig te stellen en te vermijden dat we onze beelden weggeven en vervolgens niet betaald worden.”

Extra betalen voor albumcover

De fotografe vroeg aan de vrouw om een formulier in te vullen waarin ze haar specifieke albumwensen moest aanduiden. Maanden gingen echter voorbij zonder dat de studio een formulier ontving van het koppel. Pas drie maanden later kreeg de fotografe een mailtje van de vrouw. “Ik heb eindelijk werk gemaakt van dat formulier. Moeten we extra betalen voor een cover?” Toen ze Neely liet weten dat ze daar inderdaad voor moest bijbetalen, was de vrouw hier absoluut niet mee opgezet.

“Ze heeft duidelijk de voorwaarden niet goed gelezen. Ze kon maar niet begrijpen waarom ze niet gewoon de hires-beelden kon krijgen. Terwijl dat in het vet in het contract vermeld staat,” aldus fotografe Polito.

1 miljoen dollar schadevergoeding

Een jury besliste uiteindelijk dat het verhaal van het koppel niet klopt en dat de fotografe recht in haar schoenen staat. Sterker nog: ze zijn de fotografe meer dan 1 miljoen dollar schadevergoeding verschuldigd na alle kwaadsprekerij en slechte reclame. Of ze dat geld ook effectief zal krijgen is nog maar de vraag. De kans bestaat namelijk dat het koppel in beroep gaat tegen de beslissing.

Neely en Andrew Moldovan hebben zelf nog niet gereageerd op de beslissing. De fotografe hoopt alleszins dat ze haar carrière opnieuw zal kunnen opbouwen.