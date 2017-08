Het moet mogelijk zijn om ook ’s nachts te laden en te lossen in Antwerpse haven

Moet het mogelijk zijn om in de Antwerpse haven ook ’s nachts containers te lossen en te laden? Ja, dat moet mogelijk zijn. Hoe meer vrachtwagens we uit de spits kunnen houden, hoe beter. Niet alleen om files te vermijden, ook om tijdverlies en economische schade voor de bedrijven te beperken. De mogelijkheid om ’s nachts te werken werd op 20 maart van dit jaar met veel ambitie aangekondigd door enkele grote spelers op de markt, de beroepsorganisaties en het Havenbedrijf. Vier maanden later blijkt het systeem niet naar behoren te werken. Dat is eigenlijk geen verrassing. Van in het begin waren er veel vragen: vanuit de bedrijven zelf, de beheerders van de terminals en de transportfirma’s. Het zou zonde zijn om daarom het experiment al dood te verklaren.

Een kleine anekdote tussendoor: ik ben net terug van vakantie. 4000 kilometer heb ik afgelegd, tot aan de zool van de Italiaanse laars en terug. Milaan hebben we vermeden, maar de ringwegen van Rome, Napels, Firenze, Ancona en nog een paar grote steden hebben we helemaal afgereden. Nergens enig oponthoud gehad. Slechts op één Ring hebben we ruim een halfuur aangeschoven, zo maar midden op de dag. U raadt het al: die van Antwerpen. We waren nog niet goed vertrokken of we stonden al stil. En toen we terugkeerden, heette een verkeersbord net voor Gent ons vrolijk welkom: “File in regio Antwerpen. Hasselt via Brussel.” Hè, hè, we waren thuis.

Om maar te zeggen: de verkeerssituatie in Antwerpen is uitzonderlijk. En na de zomer zal het er niet op beteren. Het duurt nog vele jaren eer Oosterweel soelaas kan bieden, de werken aan de Noorderlijn en aan de Leien zijn ook niet meteen klaar, we zullen nog vaak stil staan voor De Lijn echt een waardig alternatief kan bieden voor de auto, en de haven blijft groeien. Een groei waar we ontzettend trots op zijn, maar die niet meteen een afname van het vrachtverkeer met zich mee zal brengen. Dus moeten we zo snel als we kunnen alle mogelijke maatregelen nemen om auto’s en vrachtwagens van de weg te halen.

De terminals ’s nachts openhouden is een zeer waardevol experiment. Dat alles niet meteen van een leien dakje loopt, mag geen reden zijn om het idee zo maar af te voeren. Het is inderdaad niet eenvoudig om chauffeurs te vinden én voldoende te betalen om ’s nachts te rijden, om de magazijnen van de bedrijven te bemannen, om de terminals veilig te beheren enz. Maar als er ’s nachts efficiënt kan worden gewerkt, levert dat op termijn voor de bedrijven alleen maar winst op, in tijd en in geld. Alle actoren moeten zich dan ook blijven inzetten om het systeem bij te schaven en aan te passen tot het vlot draait en bijdraagt aan het succes van de haven en de leefbaarheid van Antwerpen.

Door Kris Vanmarsenille - hoofdredacteur Gazet van Antwerpen