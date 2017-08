Ravels - Kelly Prince (31) uit Ravels is zielsgelukkig. Haar vriend Mostafa Atta (29), die met uitwijzing is bedreigd, heeft de geboorte van hun zoontje Younes kunnen meemaken. “Maar we zijn nog altijd bang dat mijn vriend wordt opgepakt”, zegt Kelly.

Kelly Prince leerde haar Iraakse vriend kennen op een personeelsfeest op haar werk in november 2014. Het was liefde op het eerste gezicht. In januari 2015 begonnen ze een relatie. Drie maanden later verhuisde ...