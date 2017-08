Rijkevorsel - Je parkeert je auto bij de luchthaven van Düsseldorf en een medewerker van het parkeerbedrijf gebruikt de wagen om te gaan joyriden. Het overkwam Mark Peeters uit Rijkevorsel.

Mark Peeters werkt bij Grondwerken Boden in Essen. Hij had zijn firmawagen op 10 juli voor twee weken achtergelaten in een parking bij de luchthaven van Düsseldorf. “Ik had mijn baas gevraagd om het bewakingssysteem ...