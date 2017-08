Kempenaar kan nog helft afval besparen

Geel - Met de recente 30-30-30-uitdaging toont de intercommunale IOK aan dat zelfs sorteerkampioenen als de Kempenaars hun afvalberg nog fors kunnen inperken.

715 Kempenaars uit dertig gemeentes (en IOK zelf) gingen in juni de uitdaging aan om in dertig dagen tijd 30% minder afval te produceren. Missie dubbel en dik geslaagd, want vergeleken met de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk afval in hun gemeente gaven zij de helft minder mee.

“Ze waren zelf ook extra gemotiveerd”, zegt Katleen Mertens van IOK. “Het zijn mensen die sowieso erg met afvalbeperking bezig zijn, maar dankzij onze tips en workshops leerden ook zij nog bij. Hun afvalhoeveelheid vóór de testperiode in juni lag wellicht ­sowieso al lager, maar in juni gaf de gemiddelde deelnemer 3,13 kilo mee, de gemiddelde Kempenaar 6,28 kilo. De Kempenaars zijn de beste afvalsorteerders van Vlaanderen, maar zelfs zij hebben nog veel marge.”

Nuttige tips hebben vooral betrekking op het vermijden van plastic verpakkingen door van thuis herbruikbare tassen mee te pakken voor bijvoorbeeld groentes en fruit. “Voor de deelnemers organiseerden we ook workshops om voedselverspilling tegen te gaan, zoals het koken met restjes of hoe je een koelkast moet vullen om te vermijden dat waren vervallen omdat je ze niet ziet staan.” IOK wil de tips verspreiden in al haar gemeenten.