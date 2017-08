Deephouse, Ibiza en vergeten klassiekers

Antwerpen -

Onder de noemer InDeepWeTrust (IDWT) slaan dj’s Roma en Phill Da Cunha voor het eerst in vijftien jaar de handen opnieuw in elkaar om een knaller van een feest te organiseren. Daarvoor trekken de oude vrienden naar pop-upbar Jardim, om vervolgens de nacht in te zetten in Club Vaag. Centraal staat hun liefde voor het deephouse-genre, en voor Ibiza.