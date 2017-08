Revolutionair: wetenschappers halen genetische fout uit embryo

Voor de allereerste keer zijn wetenschappers erin geslaagd een gen in een embryo zodanig te wijzigen dat het geen hartziekte meer veroorzaakt. “Een mijlpaal in de genetica”, zegt het tijdschrift Nature dat de studie publiceerde.

Als je een hartziekte krijgt, heb je die meestal “geërfd” van je vader of moeder. Die ziekte stond ingeschreven in de genen waaruit jouw embryo is opgebouwd. Net zoals er ouderlijke genen in jouw embryo zaten die bepalen dat je nu blond haar hebt en blauwe ogen.

Als je blond haar je niet bevalt, kan je het laten verven. Tegen blauwe ogen zijn er bruine contactlenzen. Maar tegen de hartziekte die in je genen staat ingeschreven is niets te doen. Dat probleem moet bij de wortel, bij de conceptie, worden aangepakt. Dat is wat Amerikaanse wetenschappers hebben gedaan.

Minuscuul schaartje

“We hebben als het ware een moleculair kleine schaartje in het embryo ingebracht”, zegt professor Juan Carlos Izpisua Belmonte. “ Dat schaartje is eigenlijk een corrigerend stukje gen, dat we samen met het sperma in het het eicelletje hebben ingebracht. Van zodra die twee zich begonnen te ontwikkelen tot een foetus, ging ons schaartje op zoek naar het defecte gen dat de mutatie veroorzaakt, die uiteindelijk tot een hartziekte zou leiden. Ons schaartje knipte de gen-fout weg en stak op die plaats een stukje gezond DNA.”

In laboratoriumomgeving zijn deze ingrepen een aantal keer gedaan. Telkens met succes: er zou geen hartpatiënt uit het embryo zijn gegroeid.

Toch mag deze techniek nog niet worden gebruikt voor embryo’s, die in een baarmoeder mogen uitgroeien tot een volwaardige baby. “We moeten eerst nog heel veel tests doen om te zien of ons schaartje geen ongewenste wijzigingen in andere genen aanbrengt”, zegt professor Juan Carlos Izpisua Belmonte.