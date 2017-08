Duurzaam Stanley & Stella landt in Antwerpen

Antwerpen - Na vijf jaar is het tijd voor het Belgische label Stanley & Stella om zich rechtstreeks op de consumentenmarkt te richten. Dat doen ze in eerste instantie via een grote winkel die deze week opende op de Graanmarkt.

Het Belgische modelabel vond hiervoor een pand van meer dan 600 vierkante meter.

Stanley & Stella draait volledig om duurzaamheid. Naast een eigen collectie wordt er gefocust op een gezond horecagedeelte, co-working ruimtes en samenwerkingen met andere merken en artiesten. Ook is er een atelier waar u zelf een kledingstuk kan laten maken volgens persoonlijke smaak. Via schermen kan u de productie dan live opvolgen.

“We mikten ook op een winkel zonder wachtrijen en overstocks”, klinkt het nog. Ook de inrichting is duurzaam, getuigen de meubels van gerecycleerd hout.



Info: Stanley/Stella, Graanmarkt 2a, 2000 Antwerpen, www.stanleystella.com