Russische hackers laten internetgebruikers binnengluren bij zeker zeven Antwerpse gezinnen

De Russische website waarop tientallen Belgische gezinnen begluurd kunnen worden, is nog steeds actief. In het Antwerpse zijn zeker zeven huisgezinnen bij de slachtoffers. Het probleem werd ruim twee jaar geleden al eens aangekaart, maar het veranderde weinig, meldt Deredactie.be.

Ruim twee jaar geleden raakte bekend dat de Russische website insecam.org beelden verspreidt van onbeveiligde bewakingscamera’s. De beelden tonen 24 uur op 24 wat er gebeurt op straat of zelfs binnen in een privé-woning. Alleen al in Antwerpen kon je meekijken op zeven plaatsen. In Brussel is dat zelfs op 28 plaatsen, onder meer in een chique chocoladeboetiek, bij een juwelier in Sint-Lambrechts-Woluwe en in het portaal van een studentenhuis.

De beelden worden verzameld door een Russische site die overal ter wereld op zoek gaat naar onbeveiligde camera’s. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om webcams in computers. Vaak hebben de eigenaars de moeite niet gedaan om een wachtwoord voor hun camera in te stellen of gebruiken ze het standaardwachtwoord dat door de fabrikant is ingesteld. Bijna altijd is de login-naam ‘admin’ en het wachtwoord iets in de trant van ‘12345’. Als zij de beelden dan verbinden met het internet om ze overal te kunnen raadplegen, is het een koud kunstje voor hackers om in te loggen. De natte droom voor inbrekers die willen nagaan wanneer u thuis bent of voor gluurders die wel eens willen zien wat u aan het doen bent. Zo konden we zien hoe om 16 uur deze namiddag alles rustig was op het terras achteraan een woning in Neerpelt, of in een winkel in Brussel.