Oogstfeesten beginnen met openluchtmis

Ranst - De Landelijke Gilde van Broechem organiseert samen met de KVLV voor de 42ste maal de oogstfeesten. Dat gebeurt altijd op 15 augustus.

De openluchtmis wordt deze keer opgedragen achter het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57. De misviering start om 11u en White Coffee zorgt voor de muzikale omlijsting. Een uur later kan u aanschuiven voor een boerenmaaltijd in Den Boomgaard. De tafels blijven gedekt tot 19u. Wie wat wil bewegen kan ook deelnemen aan een fietszoektocht tussen 12.30 en 14.30u. De tocht is ongeveer 25 km lang en de antwoorden moeten tegen 17.30u binnen zijn. Er zijn vijftig fruit- en groetenkorven te winnen.