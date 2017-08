Chinese topserie zoekt nog figuranten voor opnames in Antwerpen

Een Chinese filmcrew en enkele steracteurs van de megaserie Mr. Right maakten woensdag opnames in brouwerij De Koninck. Foto: Dirk Kerstens

Zin om eens voor héél veel mensen te acteren? Maar liefst 380 miljoen mensen. Want zoveel kijkers trekt de Chinese soap-serie ‘Mr. Right’. Deze week worden hiervan twee afleveringen in Antwerpen opgenomen. Daarvoor zijn nog figuranten gezocht.

De sterren uit het feuilleton:Maggie Jiang en Jin Dong. Foto: rr

Een Chinese filmcrew en enkele steracteurs van de megaserie ‘Mr. Right ‘maakten woensdag opnames in brouwerij De Koninck. Honderden miljoenen kijkers zullen zien hoe hun idolen Duvel drinken en een chocolatier bezoeken. Tot 9 augustus is de 70-koppige crew nog in het centrum van Antwerpen. Morgen op de Groenplaats, later onder andere op Grote Markt, het Hendrik Conscienceplein en aan het Vleeshuis.

Tandarts

Vreemd congres om voor te figureren? Toch niet want het hoofdpersonage uit de serie is

Het eerste seizoen van ‘Mr. Right’ was razend populair in China. Meer dan één op vier Chinezen (380 miljoen) zagen de reeks. Daarmee is het de derde succesvolste Chinese tv-serie ooit.

Een deel van het succes komt door hoofdrolspeler Jin Dong (40), op dit moment één van de populairste Chinese acteurs. Hij vertolkt een tandarts in Shangai met een merkwaardige hobby: andere mannen adviseren in hun liefdesleven. Vandaar zijn bijnaam ‘Dokter Love’. Maar zelf is hij nog nooit verliefd geweest.

In Antwerpen worden deze twee afleveringen van het tweede seizoen opgenomen. In het verhaal komt de tandarts Chen Hao naar Antwerpen voor het huwelijksfeest van een patiënt, die hij hier aan een vrouw kon koppel. Op het huwelijksfeest zal de tandarts kennismaken met Luo Yue, een ambitieuze hotelmanager en zijn tegenpool. Het trouwfeest loopt compleet fout waarna Luo Yue de tandarts op sleeptouw neemt door de stad.

100 euro verdienen

Op die tocht passeren ze onder andere langs een straatmuzikant. Daarvoor wordt nog een figurant gezocht. Die krijgt 100 euro voor de avondopnames volgende week woensdag van 16 tot 21 uur. De dag voordien is er een figurant/wandelaar nodig, die zich kan vrijhouden tussen 12 en 23 uur. Hiervoor krijg je 35 euro.

Nu zaterdag kan een grote groep figuranten 30 euro verdienen als gast op een seminarie over stomatologie. Er worden zowel mannen als vrouwen gezocht.

Meer info op: http://www.figuratie.be/production.php?p=4221

Een fragment uit “To Be A Better Man”, de voorloper van “Mr. Right”.