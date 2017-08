Benteltom levert tomaten én genoeg elektriciteit voor 2.700 gezinnen in Oud-Turnhout

Wat hij ’s zomers het liefst eet? Hans van Gool moet er niet lang over nadenken: tomate crevette. “Op vakantie aan de zee heb ik eens elke dag tomate crevette besteld, tot mijn zoon zei: word je dat nu echt niet beu? Nee dus.” Hans is niet de enige: met 6,14 kilo tomaten per Belg per jaar is de tomaat de Tom Boonen van het groentjesklassement. Hij wint het met lengtes voorsprong van sla en wortels.

Zomer is dromen… van lekker zonnen in je tuinzetel, van een eigen huis in Spanje, van een ijsje in je hand… Welke Antwerpse ondernemers maken onze zomerdromen waar, al vijf, tien of twintig jaar lang? ...