Sint-Romboutscollege ontvangt derde editie aper’eau

Mechelen - Aper’eau Mechelen strijkt vrijdag neer op de speelplaats van het Mechelse Sint-Romboutscollege op de Veemarkt. Voor de laatste editie deze zomer, op 1 september, kiest de organisatie weer voor Tivoli.

“We gaan voor elke editie op zoek naar een leuke en unieke locatie in het Mechelse, die telkens aan enkele vereisten moet voldoen”, zegt Roeland Tordoir van aper’eau Mechelen, het aperitiefconcept in openlucht. “Zo moeten we zeker plaats kunnen bieden aan vijfduizend aperitievers. Enkele vrienden hebben nog een verleden in het Sint-Romboutscollege en zo kwamen we bij de directeur terecht.”

Die bleek meteen enthousiast te zijn. “Het is ook een iconische locatie. Ontzettend veel Mechelaars zijn er naar school geweest, dus voor hen wordt het een ideale gelegenheid om herinneringen op te halen. Om die reden hebben we deze editie dan ook ‘Remember the Times’ genoemd. We kozen voor een typisch Mechelse line-up, met Indiana, Kolombus en dj Koen. Die laatste heeft beloofd voor een kippenvelmoment te zorgen met een nostalgische set.”

Voor de vierde en laatste editie van deze zomer trekt aper’eau opnieuw naar Tivoli.