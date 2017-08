Twee Roemenen opgepakt voor sigarettendiefstallen in Noorderkempen

Hoogstraten - Er is een doorbraak in het onderzoek naar de reeks inbraken die begin dit jaar werden gepleegd in koffiehuis Martens en tabakswinkel First Stop in Hoogstraten en in Krant & Kopie in Meerle (Hoogstraten).

De speurders gaan ervan uit dat de feiten werden gepleegd door Roemenen. Twee leden van de bende zitten al sinds begin mei in een Nederlandse cel. Ze liepen tegen de lamp toen ze gelijkaardige feiten pleegden in Waalwijk (NL). Nadat ze in Nederland hun straf hebben uitgezeten, worden ze overgedragen aan het parket Antwerpen. Naar andere bendeleden wordt nog gezocht. Er zijn aanwijzingen dat de bende nog veel meer feiten op haar actief heeft, niet enkel in Hoogstraten maar ook elders.