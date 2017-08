Leo Beenhakker tot bondsridder benoemd bij KNVB

Leo Beenhakker is woensdag benoemd tot bondsridder van de Nederlandse voetbalbond (KNVB). De Rotterdammer kreeg de onderscheiding op zijn 75ste verjaardag, tijdens de jaarlijkse G-voetbaldag in Barendrecht.

Beenhakker was onder meer trainer van Ajax, Feyenoord en Real Madrid. Met de Spaanse club pakte hij drie landstitels. In Nederland werd hij drie keer kampioen (twee keer met Ajax en één keer met Feyenoord). Als bondscoach had hij het Nederlands elftal onder zijn hoede, maar ook Saudi-Arabië, Trinidad en Tobago en Polen. Ook werkte hij als technisch directeur en adviseur, onder meer bij Ajax, Feyenoord en Sparta Rotterdam.

“De bijzondere waarde van voetbalman Leo Beenhakker zit hem vooral in de betrokkenheid bij en het verantwoordelijkheidsgevoel voor het voetbal, dat Leo Beenhakker het verdient om bondsridder te zijn”, aldus de KNVB.