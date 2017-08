Vijf miljoen Duitse dieselwagens krijgen software-update

Volkswagen, Daimler en BMW zijn overeengekomen om de software van meer dan 5 miljoen dieselwagens te updaten. Daarmee hoopt het een streep te kunnen trekken onder het dieselschandaal dat de sector al jaren treft.

De deal werd uitgewerkt tijdens een noodbijeenkomst in Berlijn. Daar werd ook afgesproken om een fonds op te richten dat duurzame vervoersmiddelen in de Duitse binnensteden promoot en dat het inruilen van oudere dieselwagens moet aanmoedigen. Daarmee hoopt de industrie de uitstoot van smoginducerende stikstofoxiden tot 30 procent te verlagen.

De noodbijeenkomst kwam er op vraag van enkele Duitse ministers en deelstaatleiders. Zij wilden weten hoe de leidingevenden binnen de auto-industrie nu eindelijk een einde zouden maken aan de spiraal aan negativiteit rond auto’s en milieu. Eén job op vijf hangt in Duitsland af van de auto-industrie, en met de opkomst van elektrische wagens, was de nood aan positief nieuws hoog.

‘We zijn er ons van bewust dat de auto-industrie heel wat vertrouwen verloren heeft’, klinkt het in een gemeenschappelijke verklaring. “We moeten - en zullen - samenwerken om dat vertrouwen te herstellen. Dat is niet alleen in ons belang, maar ook in het belang van onze werknemers, onze klanten en ons land.”

Onder de 5 miljoen wagens die worden teruggeroepen, zijn ook 2,5 miljoen wagens die Volkswagen in de afgelopen maanden al eens ‘gefixt’ had.