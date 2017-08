Hoverboard vat vuur in appartement

Turnhout - De brandweer van Turnhout is woensdagnamiddag moeten uitrukken naar een appartement in de Herentalsstraat. Daar had een hoverboard vuur gevat.

Volgens de brandweer was het hoverboard, een soort elektrische scooter waar je moet op staan, aan het opladen toen het toestel vuur vatte. Maar volgens de bewoonster van het appartement stond zij erop toen het vuur vatte. De vrouw gooide het brandend hoverboard door het raam naar buiten.

Ze liep (oppervlakkige) brandwonden aan de voeten op. Ze is op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan.

Er was wat rookontwikkeling, maar de brandweer had de situatie snel onder controle. Het hoverboard was van haar zoontje.