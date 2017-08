Belg wordt baas van 90.000 werknemers van internationale koekjesfabriek

De Belg Dirk Van de Put, vandaag nog CEO van frietgroep McCain, komt vanaf november aan het hoofd te staan van de Amerikaanse voedingsreus Mondelez. Dat heeft het bedrijf woensdag aangekondigd.

Van de Put komt zo aan het hoofd te staan van een multinational met 26 miljard dollar omzet en 90.000 werknemers, gekend van producten als Milka, Douwe Egberts, Toblerone, Stimorol, Philadelphia, Côte d’Or, Lu en Oreo. Van de Put zal hierdoor de Vlaming worden met het meeste werknemers onder zich.

Dertig jaar ervaring

Van de Put volgt bij Mondelez - in 2012 afgesplitst van Kraft Foods - Irene Rosenfeld op, die in november op pensioen gaat. De Vlaming heeft er een carrière van bijna dertig jaar opzitten in de voedings- en consumentenindustrie. Hij werkte onder meer voor Novartis, Danone, Coca-Cola en Mars.

Foto: BELGA

“We zien in Dirk de juiste leider, met de nodige ervaring en capaciteiten om onze volgende CEO te worden”, zegt Mark Ketchum van Mondeléz. “We hebben wereldwijd gezocht naar de juiste kandidaat en hebben meerdere getalenteerde kandidaten in overweging genomen vooraleer we onze uiteindelijk beslissing maakten.” Van de Put werd unaniem verkozen door de Raad van Bestuur.

“Vereerd”

Ook Rosenfeld zegt dat. “De Raad van Bestuur en ik hebben er alle vertrouwen in dat Dirk Van de Put de juiste leider is om het bedrijf verder te brengen. Hij is een internationale CEO die al woonde en werkte op drie verschillende continenten.” Van de Put, die studeerde aan de universiteiten van Antwerpen en Gent, spreekt vlot Engels, Frans, Spaans, Portugees en uiteraard ook Nederlands.

In een korte schriftelijke reactie op zijn aanstelling zegt hij vereerd te zijn met zijn nieuwe functie en er naar uit te kijken het bedrijf naar een nieuw hoofdstuk van groei te leiden.

Mondelez International heeft een Benelux-hoofdkantoor en productiefaciliteiten in Herentals, Halle en Namen.