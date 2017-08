Chinees betaalt bijna 9.000 euro voor glas whisky

Een Chinees heeft in het mondaine wintersportoord Sankt Moritz, in het noorden van Zwitserland, 9.999 Zwitserse frank of omgerekend 8.733 euro neergeteld voor een glas whisky. Dat heeft de website 20minuten.ch woensdag bericht. Het ging natuurlijk niet om zomaar een whisky, maar een Macallan millésimmé uit 1878.

Het Waldhaus Hotel waar de Chinees kwam degusteren, is ook niet het eerste het beste. Het hotel prijkt in het Guinness Book of Records voor zijn exclusieve collectie whisky’s: 2.500 soorten liggen er in de kelder, en de prijzen variëren tussen de 7 en 9.999 Zwitserse frank voor een ‘shotje’ van 2 centiliter.

De Chinese whiskyliefhebber was specifiek naar het Waldhaus Hotel gekomen en mikte meteen op het allerhoogste. De Macallan millésimmé lag 27 jaar op het vat en werd in 1905 op fles getrokken. Volgens de directie van het hotel had de Chinees nooit gedacht dat zo’n oude whisky even goed kon smaken als een meer recente Macallan.

De waarde van de fles whisky in kwestie werd geschat op 50.000 Zwitserse frank, of 43.670 euro. Nu de fles geopend is, gaat de kwaliteit en de waarde sowieso in dalende lijn. De uitbater van het Waldhaus Hotel hoopt nog 3 tot 5 glazen te kunnen uitschenken om uit de kosten te geraken.