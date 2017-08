Een van de oudste houten kerken van Tsjechië afgebrand

Een van de oudste houten kerken in Tsjechië is door een brand volledig verwoest. De kerk in Guty, een buitenwijk van de stad Trinec in het oosten van het land, dateerde van 1563.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Toen de brandweer arriveerde, stond het uit massieve boomstammen opgetrokken gebouw al in lichterlaaie. De materiële schade loopt in de miljoenen euro. De eerst lutherse kerk en later tot op heden rooms-katholieke kerk was binnenin rijkelijk versierd en werd in de jaren 2012 tot 2014 omstandig gerenoveerd. Minister van Cultuur Daniel Herman beloofde zijn steun voor de wederopbouw.