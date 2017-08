Alles wat u moet weten over fipronil, het middel voor luizenbestrijding dat plots in eieren zit

Nederland is al enkele dagen in de ban van Fipronil, het insecticide dat zou aangetroffen zijn in eieren. Ook in België loopt er momenteel onderzoek om te zien of onze eieren besmet zijn met de stof. Maar waarvoor wordt het middel nu eigenlijk gebruikt? En hoe komt het in de eieren terecht?

Fipronil is een insecticide dat zit verwerkt in sommige merken vlooienbandjes. “Het doodt vooral volwassen vlooien”, melden websites voor de verzorging van katten en honden. Het is een chemische stof, die ontwikkeld werd door het voormalige Franse farmaceutische concern Rhône Poulenc. Het kwam in 1993 op de markt. De rechten van het product zijn sinds 2003 in handen van het Duitse BASF.

Het middel werkt behalve tegen vlooien ook tegen teken, luizen, mijten en mieren. In pluimveesector is fipronil opgedoken in het bestrijdingsmiddel Dega-16 dat wordt gebruikt om bloedluis in de stallen te bestrijden. Het is een legaal product voor hobby- of huisdieren (katten en honden), maar het mag absoluut niet gebruikt worden bij dieren die in de voedselketen terechtkomen, zoals pluimvee.

Matig toxisch

Dega-16 is ook gebruikt door ChickFriend uit Barneveld (Gelderland), een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in bloedluisbestrijding bij pluimveebedrijven. ChickFriend heeft het product gekocht bij het Kempense bedrijf Poultry-Vision in Weelde (deelgemeente van Ravels), waar vermoedelijk illegaal fipronil is toegevoegd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als “matig toxisch”. Met andere woorden: het levert niet direct gevaar op voor de volksgezondheid. Alleen grote hoeveelheden kunnen leiden tot schade aan nieren, lever en schildklier.