Telenet-topman in de aanval tegen regulering telecommarkt

Niet alleen Proximus wordt nerveus nu de overheid nieuwe stappen wil zetten in de regulering van de telecommarkt. Ook Telenet-topman John Porter ziet een en ander niet zitten. Orange knabbelt immers aan zijn tv-klantenbestand, en wil nu nog goedkoper de infrastructuur van Telenet gebruiken.

De overheid verplicht de grote spelers om hun netwerk open te zetten voor concurrenten. Daardoor krijgt Telenet voor televisie en vast internet sinds kort concurrentie van Orange op zijn eigen kabel. Het vroegere Mobistar betaalt daar een bedrag per klant voor. Telenet verloor afgelopen kwartaal dik 15.000 tv-klanten, onder meer door de concurrentie van Orange. En nu werkt telecomregulator BIPT nog aan een verdere regulering.

Glasvezel

Proximus-topvrouw Dominique Leroy trok daarvoor eerder deze zomer al aan de alarmbel en dreigde er zelfs mee de investering in het nieuwe glasvezelnetwerk af te blazen als de voorwaarden die het BIPT oplegt, als gevolg zou hebben dat die investering duurder wordt. Porter sloot zich bij die kritiek aan tijdens de persconferentie over de halfjaarresultaten van Telenet.

Hij ziet geen redenen om de regelgeving nog strakker te maken. “De markt werkt goed, er is een grote keuze voor de consument”, zei hij. “Je kan moeilijk én de beste infrastructuur in Europa én de laagste prijs in Europa hebben.” Daarmee spreekt Porter het BIPT tegen, dat vindt dat de grote spelers als Telenet en Proximus nog te machtig zijn.

15 cent

Met name de vraag van Orange om goedkoper het netwerk van Telenet te kunnen gebruiken en ook internetverbindingen los van tv te kunnen verkopen, stuit op weerstand. Orange-topman Michaël Trabbia wil 10 euro per klant per maand minder betalen. “Ik zou ook graag 15 cent voor benzine betalen”, reageerde Porter lachend. “Ze hebben al een erg goeie prijs die het hen mogelijk maakt op prijs met ons te concurreren. Ik vind niet dat een verdere verlaging nodig is. Andere vormen van prijsregulering zijn extreem complex.”

Het beloven dus nog harde onderhandelingen te worden. De operatoren mogen hun opmerkingen bij een ontwerpbesluit van het BIPT overmaken tot half september. Het is duidelijk in welke richting Porter niet wil gaan. “Investeerders en een consortium van banken investeren miljarden in de Belgische breedbandinfrastructuur. Het minste dat ze mogen verwachten is toch regulatoire stabiliteit”, aldus de topman. “Het is geen goed beleid om te blijven springen van de ene naar de andere regulering.”

De Croo

Ook uitspraken van minister van Telecom Alexander De Croo maakten weinig indruk op de Telenet-top. De minister zwaaide in de Kamer met een rapport waaruit zou blijken dat data in België te duur is. Ook het verbruik van mobiele data in ons land hinkt achterop. “We zoeken nog de bron van dat rapport”, reageerde Ann Caluwaerts, chief corporate affairs. Dat mobiele data minder gebruikt wordt dan elders, heeft volgens haar te maken met de grote beschikbaarheid van wifi in ons land.

“Voorzichtig zijn met conclusies dus”, vindt Caluwaerts. Porter deed er met een kwinkslag nog een schep bovenop. “Leugens, verdomde leugens en statistieken: het zijn drie soorten leugens. Voor elke statistiek is er een reeks andere die er een leugen van maakt.” Zelf bracht hij een statistiek naar voren die ook Dominique Leroy van Proximus al bovenhaalde: in België geven huishoudens minder dan gemiddeld in de EU uit aan telecom.

Adviesraad

Porter kwam ook nog even terug op de politieke adviesraad, die Telenet vorige week ten grave heeft gedragen. Jarenlang kreeg een gezelschap van politici van verschillende strekkingen sommen betaald om vergaderingen bij te wonen waarin ze advies gaven aan het bedrijf. “Die adviesraad was een overblijfsel van toen Telenet nog eigendom was van de gemeenten. We hebben nu een nieuw beleid gelanceerd, waarvan ik denk dat het relevanter en effectiever is dan vroeger”, zei de topman.

Waar Porter enkele maanden geleden nog verklaarde dat het gebruikelijk was voor bedrijven om zich te laten adviseren door politici, gaf hij woensdag toe dat het bedrijf “wellicht sneller had moeten optreden”. Voortaan zullen politieke vertegenwoordigers niet meer betaald worden voor advies. Meer nog: politici met een actief mandaat zijn uitgesloten van deelname aan de zogenaamde “stakeholderspanels” van het telecombedrijf.